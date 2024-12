Voo exclusivo para mulheres pousa pela primeira vez em cidade sagrada iraniana

Uma companhia aérea iraniana organizou um voo exclusivo para mulheres neste domingo (22) e pousou pela primeira vez na cidade sagrada de Mashhad, nordeste do país, informou a imprensa estatal.

O voo da Aseman Airlines, comandado por Shahrzad Shams, uma das primeiras mulheres na função de piloto do Irã, transportou 110 passageiras, segundo a agência oficial de notícias IRNA.

Chamado de voo "Iran Banoo" (Mulher Iraniana), o avião pousou no aeroporto internacional Hasheminejad em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã e local do venerado santuário Imam Reza, um dos locais mais sagrados do islã xiita.