EUA deporta para a Colômbia cofundador do Cartel de Medellín

Ochoa também pertenceu ao grupo MAS (Morte aos Sequestradores), criado na Colômbia na década de 1980 após o sequestro de sua irmã, Martha Nieves Ochoa, pelo M-19, o extinto grupo guerrilheiro nacionalista de base urbana.

O MAS está na origem dos paramilitares, esquadrões de extrema-direita que enfrentaram os guerrilheiros, em associação com alguns membros das forças de segurança.

De acordo com seus advogados, durante seus anos na prisão, Ochoa dedicou-se à invenção de dispositivos relacionados à geração de energia limpa.

Apesar da morte e prisão dos líderes do Cartel de Medellín, a Colômbia continua sendo o maior exportador de cocaína do mundo. Noventa e sete por cento da cocaína que entra nos Estados Unidos vêm do país sul-americano.

De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, divulgado em outubro, a produção de cocaína no país aumentou 53% em 2023, chegando a 2.600 toneladas.

lv-das/ag/dd/mvv