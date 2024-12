O embrulho de Natal de Dino para Lira

Passa boi, passa boiada

Lira, nosso Arthurzito, está deixando o comando da Câmara frigorífica. Mas não sem antes ter desafiado o Supremo para liberar bilhões em emendas (e uma boa parte para seu país, digo, seu estado, as Alagoas) sem cumprir a ordem de dar transparência. Lira teve as manhas de inventar um novo tipo de emenda, as emendas de lideranças, como bem nomeou a revista piauí. Sem aprovação das comissões, o que era obrigatório segundo regras da lei feita pelos próprios parlamentares (Entenda os tipos de emendas na seção Para os Perdidos da TixaNews).

Não rolou.

O PSOL acionou o Supremo com a capa dos vingadores e daí azedou o pé do frango. Dino DaSsilvaSsauro mandou suspender o pagamento dessa dinheirama (R$ 4,2 bilhões) e também mandou a PF investigar esse esquemão do Arthurzito. Além disso, determinou que a Câmara frigorífica publique em até cinco dias as atas das reuniões nas quais essas emendas foram aprovadas.

Vale lembrar que o governo do Lula também deu uma pedalada jurídica no Supremo quando publicou (depois de uma reunião com Lira e Pacheco, o Rodrigo mais alto do Senado), uma portaria interministerial que permitia que líderes partidários fossem os patrocinadores das emendas (o que na prática, esconde o real solicitante). Por que esse povo não quer dizer quem está pedindo o dinheiro para quem, BRASEW?

Só neste mês o governo liberou mais de 8 bi de dinheiros em emendinhas (na tentativa de conseguir ter o pacotinho fiscal do Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, aprovado antes do final do ano).