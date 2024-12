Notre Dame de Paris celebra as primeiras missas de Natal após incêndio de 2019

Um número expressivo de fiéis foi, nesta terça-feira (24), à catedral de Notre Dame para assistir às primeiras missas de Natal desde o incêndio de 2019, que destruiu o templo, um monumento da arquitetura gótica.

Várias missas foram celebradas ao longo do dia antes da tradicional Missa do Galo, à meia-noite, neste templo católico com mais de 860 anos de antiguidade, restaurado e inaugurado no início do mês, após cinco anos de obras.

Uma centena de fiéis que aguardavam antes da primeira eucaristia entraram em fila no templo, onde um homem vestindo colete com a inscrição Notre Dame lhes advertia em inglês: "Just the mass, no visit!" (Apenas para missas, não para visitas).