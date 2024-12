Presença de tropas em Gaza resultou na morte de reféns do Hamas, diz investigação de Israel

Mas, nesta terça-feira, após a investigação, a corporação militar admitiu que "as atividades do exército no terreno, embora graduais e cautelosas, tiveram influência circunstancial na decisão dos terroristas de matar os seis reféns".

"O chefe do Estado-Maior determinou, baseando-se na investigação, que os reféns morreram por disparos de terroristas do Hamas enquanto as forças do exército operavam na área", acrescentou.

Em um comunicado posterior, baseado na investigação, o Foro de Famílias, principal associação de familiares dos reféns levados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023, pediu a devolução de todos os reféns que permanecem retidos em Gaza.

"É hora de trazer de volta todos os reféns. Precisamos de um acordo que garanta a devolução de todos os reféns em um prazo rápido e predeterminado", expressou o foro.

Nos últimos dias, foram realizadas, em Doha, negociações indiretas entre Israel e o Hamas, com mediação de Catar, Egito e Estados Unidos, em busca de um acordo.

