Minoria alauíta síria protesta por suposto ataque contra santuário

Milhares de sírios da minoria alauíta, à qual pertence o presidente deposto Bashar al Assad, protestaram em várias cidades do país nesta quarta-feira (25), depois que um vídeo de um suposto ataque a um de seus santuários se tornou viral.

Na cidade de Homs, no centro do país, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) reportou um morto e cinco feridos "depois que as forças de segurança (...) abriram fogo para dispersar" os manifestantes.

As manifestações alauítas são as primeiras desde que uma aliança rebelde, liderada pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tomou Damasco e derrubou Assad em 8 de dezembro, após uma ofensiva-relâmpago de 11 dias.