Trump deseja 'Feliz Natal' aos 'lunáticos de esquerda' nas redes sociais

Ele passou o dia de Natal usando sua plataforma, Truth Social, para criticar sua percepção de que é um perseguido político, em contraste com os votos natalinos de Biden "para todos os americanos".

Entre as postagens de Trump estavam textos elogiando membros de seu gabinete, seu desejo de comprar a Groenlândia e suas reclamações sobre as taxas pagas pelos navios americanos que passam pelo Canal do Panamá, cujo controle ele ameaçou retomar.

Na mesma rede social, ele anunciou sua escolha do político da Flórida Kevin Marino Cabrera como embaixador no Panamá, "um país que está nos roubando com o Canal do Panamá".

Da mesma forma, o presidente eleito voltou a chamar Trudeau de "governador" do Canadá e escreveu que se o país se tornasse "nosso 51º Estado, seus impostos seriam reduzidos em mais de 60%" e "suas empresas dobrariam de tamanho imediatamente".

nro/aha/atm/dd/mvv

© Agence France-Presse