Enchentes, guerra e queda de avião: veja as imagens que marcaram 2024

Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi assassinado em frente ao Hilton de Midtown. O crime ocorreu pouco antes das 7h (9h, horário de Brasília) do dia 4 de dezembro, quando Thompson se preparava para fazer uma apresentação durante uma conferência de investidores. Ele foi atingido por tiros disparados por Luigi Mangione, suspeito de ser o autor do assassinato.

A arma do crime, uma impressa em 3D, foi encontrada com o suspeito. Segundo a Polícia de Nova York, as três cápsulas de bala encontradas na cena do crime correspondiam à arma encontrada com Mangione. Nas balas, estavam gravadas as palavras "negar", "defender" e "depor", que possivelmente fazem referência às práticas de seguradoras de saúde para evitar o pagamento de indenizações.

Mangione foi levado a tribunal em Manhattan, onde se declarou inocente. Algemado e escoltado por policiais, ele entrou na corte, onde algumas mulheres, incluindo várias jovens, compareceram para apoiar o acusado. Mangione enfrenta a acusação de assassinato, com a acusação adicional de "terrorismo", mas negou as acusações perante a Justiça dos Estados Unidos.

Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles no pódio das Olimpíadas de Paris Imagem: REUTERS/Peter Cziborra

Rebeca Andrade fez história nas Olimpíadas de Paris 2024. A maior atleta olímpica brasileira conquistou a medalha de ouro na final do solo, superando a icônica Simone Biles. Com essa conquista, ela se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil.