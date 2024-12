Operação militar na Síria contra milícias leais a Assad

As novas autoridades sírias realizaram nesta quinta-feira uma operação contra milícias leais ao presidente deposto Bashar al Assad no oeste do país, que provocou a morte de três pessoas segundo uma ONG especializada no conflito.

A operação ocorreu em Tartus, província costeira localizada a noroeste de Damasco, reduto da minoria alauita, ramo do islamismo xiita ao qual pertence Assad, ex-presidente do país.

Assad foi deposto em 8 de dezembro por uma coalizão rebelde liderada pelo grupo radical islamista sunita Hayat Tahrir al Sham (HTS).