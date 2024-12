Arsenal vence Ipswich e assume vice-liderança da Premier League

A solução do técnico Mikel Arteta para o lado direito do ataque foi o brasileiro Gabriel Martinelli. Também titular, Gabriel Jesus chegou a balançar as redes na partida, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com a derrota, o Ipswich continua na vice-lanterna, a três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Em outro jogo desta sexta-feira, o Brighton (10º) perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para as copas europeias ao empatar em casa com o Brentford (11º) em 0 a 0.

-- Resultados da 18ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Quinta-feira: