Líder da Serie A, Atalanta visita Lazio para fechar 2024 com chave de ouro

Em maio, na final da Liga Europa, a equipo bateu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e impôs ao time alemão a única derrota na temporada 2023/2024.

O título continental poderia ter sido uma 'dobradinha', já que a 'Dea' havia disputado a final da Copa da Itália uma semana antes, mas foi derrotada pela Juventus por 1 a 0.

A atual campanha, no entanto, começou de forma preocupante, com três derrotas em cinco jogos, mas o time de Gian Piero Gasperini vem vencendo todas desde o início de outubro e começa a se aproximar do recorde de 17 vitórias consecutivas da Inter de Milão, estabelecido na temporada 2006/2007.

O único ponto negativo neste final de ano foi a lesão do atacante Mateo Retegui, vice-artilheiro da Serie A, que ficará afastado pelo menos até a Supercopa da Itália, no início de janeiro

Sem o faro de gol de Retegui, a Atalanta visita a Lazio, quarta colocada com seis pontos a menos e precisando de um bom resultado para virar a página da recente goleada sofrida para a Inter (6 a 0).

Por sua vez, o Napoli (2º) recebe o modesto Venezia (19º) no domingo, enquanto a Inter de Milão (3ª) visita o Cagliari (18º).