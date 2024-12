Presidente eleito de Moçambique apela à 'não violência' em meio aos protestos pós-eleitorais

Os protestos foram desencadeados após a confirmação, na segunda-feira, pelo Conselho Constitucional, da vitória da Frelimo nas eleições presidenciais de 9 de outubro, apesar das inúmeras irregularidades apontadas por observadores internacionais.

O Conselho Constitucional confirmou que Chapo obteve 65,17% dos votos, face aos 71% anunciados em outubro pela comissão eleitoral.

Daniel Chapo, de 47 anos, indicou que as cidades mais afetadas são a capital Maputo e a vizinha Matola, assim como Beira, no centro, e o norte de Nampula.

"Estes atos apenas contribuem para o declínio do país e para o aumento do número de moçambicanos que caminham para o desemprego e a miséria", sublinhou o ex-governador provincial, que dentro de algumas semanas liderará este país, um dos mais pobres e desiguais do mundo.

O presidente eleito manifestou a sua "gratidão" aos cidadãos que "removem as barricadas, com o objetivo de voltar rapidamente a uma vida normal". Agradeceu ainda às "forças de defesa e segurança" por "mitigarem os efeitos nocivos desta polarização política".

Chapo também lamentou o impacto da violência na economia do país e nas suas empresas.