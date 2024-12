Argentina vence Austrália na United Cup de tênis; Grécia bate Espanha

"Trabalhei muito na pré-temporada", lamentou De Minaur. "Eu me sentia à vontade com a maneira como estava jogando antes do torneio, então eu digo a mim mesmo que tenho que continuar assim e jogar o tipo de tênis que quero jogar".

Horas depois, a Grécia de Stefanos Tsitsipas derrotar a Espanha por um placar agregado de 2 a 1, após a vitória do número 11 do mundo sobre Pablo Carreño por 6-4, 4-6 e 6-3 e de vencer nas duplas.

Jéssica Bouzas empatou a disputa ao bater Maria Sakkari com autoridade, por 6-2 e 6-1, mas a grega se vingou ao lado de Tsitsipas ao superar a dupla espanhola formada por Yvonne Cavallé e Sergio Martos com parciais de 4-6, 6-3 e 10-6.

Outro confronto de destaque deste sábado foi a vitória da Suíça por 2 a 1 sobre a França, em Sydney.

A protagonista desse duelo foi Belinda Bencic, que obteve a primeira vitória no circuito desde setembro de 2023, após ter sido mãe.

Bencic, de 27 anos e que agora ocupa apenas a 487ª posição no ranking da WTA, derrotou primeiro Chloe Paquet no duelo de simples por 6-3 e 6-1 e depois, formando dupla com Dominic Stricker, venceu por 6-1, 7-6 (7/4) Edouard Roger-Vasselin e Elixane Lechemia.