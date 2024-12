Turistas americanos no Panamá rebatem Trump: 'o canal é panamenho'

Meia centena de turistas americanos observa a entrada de um navio porta-contêineres de bandeira dinamarquesa no canal do Panamá, que está prestes a completar 25 anos sob soberania panamenha e enfrenta ameaças do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O céu está nublado, sente-se a umidade e há ameaça de chuva no centro de visitantes das eclusas de Agua Clara, no acesso atlântico do canal, na província de Colón.

As festividades pelos 25 anos do canal sob soberania panamenha são ofuscadas por Trump, que sugeriu que os Estados Unidos retomem o controle desta via marítima se os preços das tarifas cobradas dos navios americanos não forem reduzidos.