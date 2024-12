Cinco palestinos morreram após serem detidos por Israel, dizem organizações palestinas

Esses cinco homens foram detidos em Gaza, segundo as associações, que afirmam que 54 pessoas detidas por Israel morreram desde o início do conflito desencadeado pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

"O número de mártires entre os prisioneiros é o mais alto da história", dizem as duas organizações, que documentaram a morte de 291 palestinos em prisões israelenses desde 1967, ano em que Israel passou a ocupar a Cisjordânia.

Contactadas pela AFP, as autoridades penitenciárias israelenses não responderam.

