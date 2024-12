India lança foguete para missão de acoplamento espacial

O foguete PSLV-C60, que decolou na tarde de segunda-feira do centro de lançamento de Sriharikota, uma ilha no leste do país, transportava dois satélites de 220 kg cada. A ISRO batizou a missão de SpaDex.

"PSLV-C60 lança com sucesso o SpaDeX e 24 cargas úteis", declarou a ISRO em um comunicado.

A missão tem como objetivo "desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para o encontro, acoplamento e desacoplamento de duas pequenas naves espaciais", acrescentou.

Esta é uma "tecnologia-chave para futuros voos espaciais tripulados e missões de manutenção de satélites".

A missão requer um "encontro de precisão", já que será necessário manobrar os satélites em órbita ao redor da Terra a uma velocidade de 28.800 km/h. A velocidade relativa será reduzida a 0,036 km/h antes de fazer com que ambas as naves se "fundam em uma única unidade no espaço", aponta a ISRO.

O país mais populoso do mundo possui um programa espacial com um orçamento relativamente modesto, mas que está cada vez mais se aproximando dos padrões das potências espaciais globais.