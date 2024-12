Corpos de 14 pessoas encontrados em valas clandestinas no sudeste do México

As autoridades também relataram a detenção de um homem identificado como Josué "N", a quem foram confiscadas uma arma longa e um caminhonete e que poderia estar envolvido "em vários desaparecimentos forçados", diz o boletim.

No último sábado, o governo do estado havia informado a descoberta dos primeiros 15 corpos, localizados na região conhecida como La Frailesca.

Esta área, próxima à fronteira com a Guatemala e conhecida por sua importante atividade agrícola e pecuária, sofreu uma série de bloqueios por parte de células criminosas durante três anos.

Segundo a mídia local, em La Frailesca existem células criminosas que lutam pelo controle das rotas do tráfico de drogas e cometem outros crimes como sequestro ou extorsão.

Juntamente com quase duas décadas de violência ligada ao tráfico de drogas, multiplicaram-se as descobertas de sepulturas irregulares no México, algumas com mais de uma centena de corpos em diferentes partes do país.

Dias atrás, 12 corpos foram encontrados em uma cova no estado de Jalisco (oeste).