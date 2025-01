Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos em ataque israelense a Jabaliya

O Exército israelense, contatado pela AFP, não se pronunciou inicialmente sobre a ação.

A maior parte dos 2,4 milhões de moradores de Gaza foram deslocados pelo menos uma vez desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

O Exército israelense iniciou uma ampla ofensiva terrestre e aérea no norte de Gaza em 6 de outubro, especialmente contra a cidade de Jabaliya e o acampamento de refugiados adjacente, no que chamou de um esforço para impedir o reagrupamento dos combatentes do Hamas.

Na sexta-feira passada, o Exército invadiu o hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, dizendo que era "uma das maiores" operações contra combatentes desde o início da guerra em Gaza.

O Exército disse que matou mais de 20 combatentes e prendeu outros 240, incluindo o diretor do hospital Kamal Adwan, preso por ser suspeito de ser membro do Hamas.

Grupos de direitos humanos e a Organização Mundial da Saúde pediram a libertação imediata do diretor Hossam Abu Safiyeh, cuja detenção é vista como um golpe ao devastado sistema de saúde de Gaza.