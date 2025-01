Sakamoto: Gusttavo Lima só fez barulho e tem muito a perder com candidatura

O Gusttavo Lima, que vive da música, pode perder. Mesmo que o sertanejo esteja sendo nos últimos tempos um dos pilares da direita conservadora, ao lado do agronegócio e de certas denominações religiosas, ele ainda assim pode perder na hora que a pessoa começar a chafurdar a vida dele, que é o que se faz com todo político, principalmente a cargos do Executivo.

Neste exato momento, acho que o Gusttavo Lima está apenas aumentando o valor do seu passe para o Senado. Ele tem medo sim de perder seguidor, tem medo de perder fã, o que significa perder dinheiro.

Além disso, outros nomes envolvidos na discussão também não serão candidatos à Presidência. Acho que o Pablo Marçal não vai estar "candidatável", não vai ter os direitos políticos daqui a dois anos, e muito menos Jair Bolsonaro.

Leonardo Sakamoto

Entorno de Bolsonaro vê Gusttavo Lima sendo usado e cometendo traição

Uma figura extremamente popular, inexperiente na política e que cometeu uma traição por estar sendo usada. É assim que pessoas próximas a Jair Bolsonaro avaliam as últimas atitudes do sertanejo Gusttavo Lima, que manifestou desejo de concorrer à presidência da República nas próximas eleições.

A declaração incomodou bolsonaristas e arrastou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a polêmica. Ele é autodeclarado pré-candidato à Presidência e se indispôs com Bolsonaro durante as eleições municipais de 2024, com candidatos conservadores se enfrentando. Caiado saiu vitorioso com seu aliado Sandro Mabel sendo eleito prefeito de Goiânia.