Agentes que tentam prender presidente sul-coreano são confrontados por 'serviço de segurança' (Yonhap)

Investigadores sul-coreanos que buscam efetuar a prisão do presidente afastado Yoon Suk Yeol foram confrontados por membros do "serviço de segurança" em sua residência após um impasse anterior com uma unidade militar, informou a agência Yonhap nesta sexta-feira (3, data local).

Investigadores do Escritório de Combate à Corrupção e policiais entraram na residência de Yoon nesta sexta, na tentativa de executar um mandado de prisão contra o presidente.

