Tales: CPIs 'antiesquerda' em São Paulo são sem sentido e vão naufragar

Esse negócio de apresentar a cerimônia de 8 de janeiro como o ato de esquerda é um erro, é um erro. Os convites estão sendo feitos pelo PT, pelo governo e por movimentos populares. Deveria ser um ato suprapartidário, como foi a campanha das diretas, reunindo todos os partidos democráticos, inclusive da frente ampla do governo, que aliás foi eleito com essa frente ampla. Convidar todos esses partidos menos os golpistas, é claro.

Tirando os golpistas, que o problema deles é lá no Supremo, os outros todos têm que estar convidados, a democracia é de todos. Então eu não consigo entender, o governo está realmente com um problema de comunicação e aí não é só o problema do ministro, eu acho que a questão é política. É o momento, do 8 de janeiro de agregar, de unir a população contra aqueles que fizeram aquele estrago no 8 de janeiro. Reunir todo mundo, quanto mais melhor do país.

Ricardo Kotscho

Confira abaixo:

