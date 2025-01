Cristóbal Ortega, jogador com mais partidas e títulos pelo América do México, morre aos 68 anos

Em toda sua carreira jogou apenas neste clube no qual estabeleceu o recorde de maior número de partidas oficiais, com 711, e de maior número de títulos, com 14 (compartilhado com o também mexicano Alfredo Tena).

Ortega disputou duas Copas do Mundo pela seleção mexicana: na Argentina-1978 e no México-1986.

Destaques do futebol mexicano como o equatoriano Alex Aguinaga expressaram suas condolências nas redes sociais: "Descanse em paz, querido Cristóbal".

"Que Cristóbal Ortega descanse em paz, lenda absoluta do Club América", publicou Henry Martín, atual capitão das 'Águilas'.

Para Héctor Hernández, historiador oficial do América, Cristóbal Ortega foi "o melhor jogador mexicano da história do time" fundado em 1916.

Em 2012, Ortega foi incluído na segunda geração do Hall da Fama do Futebol Internacional.