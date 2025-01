Falece aos 103 anos Agnes Keleti, a campeã olímpica de mais idade

A ginasta húngara Agnes Keleti, que foi a campeã olímpica mais velha, morreu nesta quinta-feira (2) aos 103 anos de idade, de acordo com seu assessor de imprensa, depois de uma vida que parecia mais um filme em que sobreviveu ao Holocausto.

Agnes Keleti morreu em um hospital de Budapeste, disse Tamas Roth à AFP, confirmando uma reportagem do principal jornal esportivo do país, Nemzeti Sport. A ex-ginasta havia sido hospitalizada na semana passada com pneumonia, poucos dias antes de seu 104º aniversário.

Nascida em 9 de janeiro de 1921, a atleta inoxidável, que ganhou cinco medalhas de ouro olímpicas em uma carreira esportiva excepcional, teve uma vida emocionante, cheia de altos e baixos.