Petróleo e gás sobem por onda de frio nos EUA

As cotações do petróleo e do gás natural subiram nos Estados Unidos nesta quinta-feira (2), impulsionados em particular pela previsão de uma onda de frio no país e pelo retorno dos operadores ao mercado depois do feriado de Ano Novo.

Em Nova York, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em fevereiro subiu 1,97%, para 73,13 dólares. Por sua vez, o barril de tipo Brent para entrega em março avançou 1,73% em Londres, cotado a 75,93 dólares.

"O petróleo e o gás natural estão subindo enquanto uma onda de frio do Ártico se aproxima dos Estados Unidos", observou em uma nota Phil Flynn, da consultoria Price Futures Group.