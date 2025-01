Reservas de petróleo caem menos do que o esperado nos EUA

As reservas comerciais de petróleo bruto dos Estados Unidos caíram menos do que o esperado na semana passada, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (2) pela agência americana de informações sobre energia (EIA), em um contexto de desequilíbrio entre importações e exportações.

Na semana encerrada em 27 de dezembro, essas reservas diminuíram em 1,2 milhão de barris (mb), enquanto analistas previam uma redução de 2,3 milhões no período, de acordo com o consenso do mercado reunido pela agência Bloomberg.

Essa redução é explicada, em particular, por um aumento nas importações (+3,5% em uma semana) inferior ao crescimento registrado nas exportações de petróleo bruto (+7,0% em sete dias).