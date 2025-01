Unidade militar bloqueia agentes que tentam prender presidente sul-coreano

Uma unidade militar da Coreia do Sul bloqueou os investigadores que entraram nesta sexta-feira (03) na residência do presidente afastado, Yoon Suk Yeol, para tentar prendê-lo, anunciou a agência de notícias nacional, Yonhap.

Os agentes do Escritório de Investigação de Corrupção, encarregado do caso contra Yoon por ter decretado lei marcial há um mês, entraram no recinto presidencial, mas foram "bloqueados por uma unidade militar", segundo o veículo.

