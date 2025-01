Blinken fará visita à Coreia do Sul em meio a crise política

Em seu comunicado, o Departamento de Estado americano não mencionou a situação política na Coreia do Sul. Blinken vai abordar "as formas de os dois países poderem continuar construindo uma cooperação crítica em relação aos desafios do mundo".

O mandado de prisão contra Yoon expira no próximo dia 6, data em que Blinken deve se reunir com Cho.

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, havia declarado no mês passado que "a democracia da Coreia do Sul é robusta e resistente". "Continuaremos nos expressando publicamente e falando em privado com nossos colegas sul-coreanos, para destacar a importância de que isso continue", expressou.

Após a viagem a Seul, Blinken visitará outro importante aliado dos Estados Unidos na Ásia, o Japão, e seguirá na sequência até a França, onde deve discutir a guerra na Ucrânia e as crises no Oriente Médio.

