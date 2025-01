Vetadas na Copinha, bets podem e devem ser banidas do futebol brasileiro

Considerando que parte significativa do público dos campeonatos estaduais e nacionais é de crianças e adolescentes, sozinhos ou acompanhados dos responsáveis, a mesma leitura poderia e deveria ser feita para o resto dos torneios.

A maioria da série A do Campeonato Brasileiro ostenta uma variedade de nomes de casas de aposta no peito de dos jogadores, vistos como exemplos e heróis por muita gente, influenciando as novas gerações.

"Ah, mas isso ajuda a manter o futebol de pé!', contestam alguns. Bem, se o principal esporte nacional, para não dizer mundial, se tornou algo que só vai funcionar se ajudar a promover a pilhagem de trabalhadores, então o futebol se tornou inviável e precisa ser repensado. O mesmo vale para o jornalismo e veículos de comunicação que se financiam com recursos dessas empresas.

Indo direto ao ponto: é uma brincadeira de mau gosto que publicidades multicoloridas, trazendo sorridentes influenciadores, prometendo mundos e fundos, sejam encerrados com o alerta "jogue com responsabilidade". Qualquer tigrinho com problemas de cognição sabe que as casas de apostas lucram exatamente com o comportamento compulsivo promovido por elas mesmas. Isso soa como um traficante na "cracolândia" vender uma pedra e alertar: fume com moderação.

E a promoção desse comportamento começa na infância e na adolescência, tal como o uso irresponsável de álcool e tabaco, drogas legalizadas que fazem a riqueza de muitos.

O Congresso Nacional não deveria ter aprovado o funcionamento desse tipo de empresa sem a previsão de cobrança de impostos do tamanho do buraco na saúde pública e nas famílias que ela vem trazendo. E sem a proibição de anúncios e patrocínios que bombem o nome das bets. Ações tomadas agora não vão corrigir o estrago causado, mas podem mitigá-lo.