Barça goleia time da 4ª divisão e avança na Copa do Rei; Sevilla é eliminado

O Barcelona começou a Copa do Rei 2024/2025 com uma goleada por 4 a 0 sobre o Barbastro, da quarta divisão espanhola, em um sábado (4) que teve a derrota do Sevilla por 4 a 1 diante do Almería, líder da segunda divisão.

O time catalão, em turbulência nos últimos dias pelo caso de Dani Olmo e Pau Víctor, que não puderam ser reinscritos para o restante da temporada por questões administrativas, não teve dificuldades para bater o modesto adversário.

O polonês Robert Lewandowski se destacou marcando dois gols (31' e 47') com duas assistências de Pablo Torre, que marcou o quarto do Barça (56'). Antes de tudo isso, Eric García fez o primeiro (21').