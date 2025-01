Com 2 de Haaland, City goleia West Ham e vence 2ª seguida

O Manchester City venceu seu segundo jogo consecutivo ao golear o West Ham por 4 a 1 neste sábado (4), com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o City segue tentando se recuperar na tabela, depois de vencer o Leicester por 2 a 0 na última rodada, quando o time vinha de uma série de quatro jogos sem vencer no campeonato e um retrospecto negativo de apenas uma vitória nos últimos 13 jogos entre todas as competições.

Além de Haaland, outro protagonista no Etihad Stadium foi o brasileiro Savinho, que reeditaram a dupla de ataque que se destacou contra os 'Foxes' na semana passada.