Rússia promete 'represálias' à Ucrânia por disparo de mísseis americanos

O Serviço de Segurança Nacional da Rússia (FSB) anunciou neste sábado que havia detido quatro menores suspeitos de planejar um ataque a bomba na cidade de Ecaterimburgo, no centro-oeste da Rússia, nos Urais.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as agências policiais russas têm anunciado com frequência a prisão de indivíduos suspeitos de colaborar com Kiev.

Os julgamentos por "traição", "terrorismo", "sabotagem" ou "espionagem", que sempre acarretam duras sentenças, se multiplicaram na Rússia.

Milhares de pessoas foram sancionadas, ameaçadas ou presas por expressarem oposição ao conflito na Ucrânia.

