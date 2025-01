Venezuela rompe relações diplomáticas com Paraguai após apoio a opositor

A Venezuela anunciou na segunda-feira (6) que rompeu as relações diplomáticas com o Paraguai após o presidente do país voltar a reconhecer Edmundo González, opositor venezuelano, como presidente eleito do país. Edmundo foi adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, que ele denuncia como fraudulentas.

O que aconteceu

Chancelaria se manifestou em um comunicado. O governo venezuelano afirmou que o rompimento diplomático foi decidido no "pleno exercício da sua soberania" e inclui "a retirada imediata de seu pessoal diplomático credenciado no país".

Comunicado foi reação a uma conversa na qual o presidente paraguaio, Santiago Peña, expressou apoio a González. No X, o Peña disse que conversou com Edmundo e María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, e ressaltou que destacaram na conversa a necessidade da "região se unir para trabalhar pelo respeito absoluto à vontade popular e para evitar que regimes autoritários permaneçam em vigor".