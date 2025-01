Tempestade perigosa vai provocar frio intenso e nevascas nos EUA

Uma nevasca vai atingir as planícies centrais na madrugada deste domingo. "As condições de neve tornarão as viagens extremamente perigosas, com estradas intransitáveis e alto risco de os motoristas ficarem presos", alertou o serviço meteorológico público.

As temperaturas chegarão a -18ºC em alguns estados, e rajadas de vento aumentarão o perigo.

