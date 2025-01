Meloni procura Trump, e aiatolás deverão soltar jornalista italiana

Especulação a favorecer de Sala

Comenta-se, à boca pequena, ter Meloni, no bate e volta de poucas horas e um filme de permeio, trazido na bagagem a certeza de que Trump não irá se enfurecer com a liberação do iraniano Abadin, engenheiro eletrônico de formação.

Mundo legal

Antes da viagem de Meloni tudo estava complicado. Um jogo com três em campo: Itália, Irã e EUA.

Os EUA solicitaram a extradição e pediram a não concessão de prisão domiciliar, por se tratar de terrorista perigoso.

Na ocasião da requisição da extradição foi lembrado, como já desenvolvi em colunas anteriores, a concessão de prisão domiciliar. Isso no aguardo da tramitação do exame de pedido de extradição, no ano de 2023, de um russo, traficante internacional de armas. O russo, no mesmo dia, rompeu o bracelete eletrônico e fugiu. Sumiu, no mundo.