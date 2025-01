Líder, Liverpool empata em casa com Manchester United

O Liverpool não conseguiu ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês ao empatar em casa com o Manchester United em 2 a 2 neste domingo (5), no principal jogo da 20ª rodada.

Lisandro Martínez (52') abriu o placar para o United no início do segundo tempo, mas os 'Reds' empataram e viraram com gols de Cody Gakpo (59') Mohamed Salah (70' de pênalti). Na reta final, Amad Diallo (80') balançou as redes para decretar o empate.

Com 46 pontos, o Liverpool não aproveitou o tropeço do Arsenal (2º), que no sábado empatou em 1 a 1 com o Brighton. A diferença entre ambas as equipes segue sendo de seis pontos, mas o time de Anfield tem um jogo a menos em relação aos 'Gunners'.