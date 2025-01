Sabalenka vira sobre Kudermetova em Brisbane e conquista 1º título do ano

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu neste domingo (5) a final do WTA 500 de Brisbane a russa Polina Kudermetova (N.107) e conquistou seu primeiro título de 2025, a uma semana do início do Aberto da Austrália.

Sabalenka perdeu o primeiro set por 4-6 para a surpreendente Kudermetova, que aos 21 anos tentava levantar o primeiro troféu de sua carreira, mas se impôs nas parciais seguintes com 6-3 e 6-2 para vencer seu 18º torneio como profissional.

A bielorrussa de 26 anos, que daqui a uma semana buscará seu terceiro título consecutivo no Aberto da Austrália, sucede a cazaque Elena Ryakina como campeã do torneio de Brisbane.