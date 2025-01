Fernanda Torres vence Globo de Ouro como melhor atriz de drama; 'Emilia Pérez' e 'O Brutalista' se destacam

A brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama por seu papel em "Ainda estou aqui", na noite de domingo (5), na 82ª edição da cerimônia que abre a temporada de premiações de Hollywood, realizada na Califórnia.

Torres, vencedora pelo papel no filme de Walter Salles sobre o desaparecimento do deputado Rubens Paiva na década de 1970 durante a ditadura, deixou para trás Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Nicole Kidman ("Babygirl), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

"Emilia Pérez", filmado quase inteiramente em espanhol e que acompanha a nova vida de uma traficante de drogas que se torna uma mulher, levou para casa quatro estatuetas, incluindo o cobiçado Melhor Filme Musical ou Comédia e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.