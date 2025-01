Justin Trudeau renuncia como premiê do Canadá

A imprensa canadense sinalizou Freeland como uma possível candidata para assumir o Partido Liberal ao lado do ex-governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, um canadense que também chefiou anteriormente o Banco do Canadá.

Lori Turnbull, professora de ciências políticas na Universidade de Dalhousie, afirmou que tradicionalmente uma corrida pela liderança liberal levaria de quatro a seis meses, mas desta vez "eles têm que ser mais rápidos do que isso".

"Se não tiverem um novo líder para as próximas eleições, então não faz sentido", disse à AFP.

Os liberais de Trudeau estão muito atrás dos conservadores da oposição nas pesquisas e sobreviveram por pouco a três moções de censura no Parlamento no final do ano passado.

Em dezembro, o Novo Partido Democrático (NPD), de esquerda, anunciou que encerraria o seu apoio ao governo e votaria pela destituição de Trudeau na próxima oportunidade.

Trudeau confirmou que recebeu permissão do governador-geral do Canadá para suspender todos os trabalhos parlamentares até 24 de março.