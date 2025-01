Inflação na zona do euro retomou sua tendência de alta em dezembro

Para Jake Allen-Reynolds, especialista da consultora Capital Economics, a persistência da inflação no setor dos serviços "significa que o BCE provavelmente continuará cortando as taxas de juros, mas de forma mais lenta".

A inflação na zona do euro atingiu níveis superiores a 10% no final de 2022, mas a ação do BCE permitiu travar drasticamente essa tendência.

No entanto, em 2024, o BCE iniciou um lento processo de redução das taxas de juros, após sinais de fragilidade econômica generalizada.

Charlie Cornes, economista sênior do Centro de Pesquisas Econômicas e Empresariais (CEBR, de Londres), disse esperar que o BCE "aja com cautela nos próximos meses".

"Projetamos que o BCE só cortará as taxas uma vez no primeiro semestre deste ano, com cortes adicionais concentrados no segundo semestre de 2025", observou.

Peter Vanden Houte, economista do banco ING, apontou expectativas no mesmo sentido.