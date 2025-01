Presidente do México diz que não há provas de produção de fentanil no país

Ela também afirmou que as autoridades estão monitorando todos os precursores que entram no México "para a produção de qualquer medicamento" e também a "entrada de fentanil para usos médicos".

O governo mexicano lançou, nesta terça-feira, uma campanha informativa em meios de comunicação e escolas para evitar o consumo de fentanil, embora Sheinbaum tenha destacado que o uso dessa substância "não é um problema" no país, como é nos Estados Unidos e no Canadá.

Trump, que assumirá o poder no próximo dia 20 de janeiro, advertiu que aplicará tarifas de 25% sobre as importações do México como forma de pressão para conter o tráfico de drogas e a entrada de migrantes sem documentos nos Estados Unidos.

O uso ilícito do fentanil, um opioide sintético prescrito sob controle médico e 50 vezes mais potente que a heroína, causa dependência grave e está relacionado a dezenas de milhares de mortes por overdose registradas nos Estados Unidos.

O México é uma das principais rotas de tráfico dessa substância e dos componentes para sua fabricação, a maioria proveniente da China, que também enfrenta pressões tarifárias por parte de Trump.

