Real Madrid favorito, Barça precisando reagir e Athletic ambicioso na Supercopa na Arábia Saudita

Um dia depois, o Real Madrid, campeão da LaLiga e da Europa, viverá um duelo teoricamente mais desequilibrado contra o Mallorca. A equipe 'merengue' poderá contar com Vinicius Junior depois de o atacante brasileiro ter sido suspenso por dois jogos pelo cartão vermelho recebido no jogo contra o Valencia, sanção que terá que cumprir no campeonato espanhol.

- Barça luta para se reerguer -

Se de um lado a presença do craque brasileiro na Arábia Saudita era um mistério até a decisão dos órgãos disciplinares competentes, o Barça vai ao país do Golfo com muitas dúvidas sobre o jogo, resultados... e jogadores.

Dani Olmo e Pau Víctor deixaram de constar na lista de inscritos do elenco 'culé' porque seu clube não cumpriu os requisitos financeiros para inscrição antes de 31 de dezembro. Ainda assim, os dois viajaram para a cidade saudita à espera de que o recurso apresentado pelo clube seja aceito.

Uma situação preocupante para uma equipe que desperdiçou o seu bom início de temporada com quatro derrotas e dois empates nos últimos sete jogos do campeonato, e que caiu para a terceira posição, cinco pontos atrás do líder Real Madrid e com apenas dois a mais que seu adversário de quarta-feira.

O Athletic de Ernesto Valverde, ex-técnico do Barça, começa o ano com o moral nas alturas. Na zona da Champions da LaLiga, líderes da Liga Europa, e vivos na Copa do Rei após eliminar o modesto Logroñés nos pênaltis, os 'rojiblancos' já derrotaram os 'culés' na final da Supercopa de 2021 com um golaço na prorrogação de Iñaki Williams, em partida em que Lionel Messi foi expulso.