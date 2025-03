Vini e Mbappé comandam vitória do Real Madrid; Atlético perde para Getafe

No segundo tempo, o norueguês Alexander Sorloth colocou o Atlético na frente cobrando pênalti (75'), mas Ángel Correa deixou o time com um jogador a menos depois de ter sido expulso por uma entrada dura no meio-campo (88').

O argentino inclusive insultou gravemente o árbitro e pode ser suspenso por vários jogos.

O Getafe, que até então não havia levado perigo, aproveitou a superioridade numérica para virar a partida com dois gols do uruguaio Mauro Arambarri (88' e 90'+2).

Esta foi terceira derrota do Atlético no campeonato, a primeira desde o dia 18 de janeiro (1 a 0 para o Leganés).

"Não conseguimos defender bem nos minutos finais. Quando o jogo acaba, acabou. Não podemos pensar no árbitro. Temos que jogar melhor", lamentou o técnico 'colchonero', Diego Simeone.

Atrás do Atlético de Madrid, o Athletic Bilbao (4º, 49 pts) empatou em 1 a 1 com o Mallorca (7º), enquanto o Betis (6º) venceu por 1 a 0 o Las Palmas (19º). Por sua vez, a Real Sociedad (11ª) foi derrotada em casa por 1 a 0 pelo Sevilla (10º) no último jogo deste domingo.