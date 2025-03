Com 2 de Raphinha, Barça vence Benfica (3-1) e vai às quartas da Champions

Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha e outro do jovem Lamine Yamal, o Barcelona garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Benfica por 3 a 1 (4-1 no placar agregado), nesta terça-feira (11), no Mel Estadi Olímpic de Montjuïc.

Raphinha abriu o placar para o Barça aos 11 minutos após um passe magistral de Yamal. Pouco depois, o argentino Nicolás Otamendi (13') conseguiu empatar a partida com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio.

Mas Lamine voltou a colocar os catalães na frente com um golaço (27') e o brasileiro decretou a vitória marcando pela segunda vez pouco antes do intervalo (42').