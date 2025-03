Mbappé não treina e vira dúvida no Real Madrid para clássico contra o Atlético

Fora do treino coletivo desta terça-feira (11), o atacante francês Kylian Mbappé virou dúvida no Real Madrid para o clássico contra o Atlético de Madrid pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mbappé, que não participou do início do treinamento aberto à imprensa na véspera da partida decisiva, sofre com "dores", segundo o clube merengue, que não deu mais detalhes, e realizou atividades sozinho na academia.

No entanto, espera-se que ele se junte ao resto do elenco mais tarde, longe das câmeras, e fique à disposição do técnico Carlo Ancelotti, de acordo com o clube.