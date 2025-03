Copacabana transforma-se em vitrine do drama de Bolsonaro

A poucos dias de virar réu no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro é acossado por três problemas: o crepúsculo do bolsonarismo, o distanciamento do centrão e a proximidade da cadeia. A manifestação deste domingo mostrou que o vigor da liderança política de Bolsonaro, embora declinante, não desapareceu. Nem por isso o Sol brilhará para o bolsonarismo, o centrão se reaproximará ou a prisão sumirá do horizonte. Em vez de escamotear, o ato expôs o drama do capitão em toda a sua crueza.

Bolsonaro encolhe o seu andor. Havia em Copacabana menos devotos do que nos atos pró-anistia do ano passado. Ficou entendido que o pedaço do conservadorismo que rosna para Lula nas pesquisas não se confunde com o bolsonarismo que ronrona nas ruas para o "mito". Nas eleições municipais de 2024, o voto conservador já havia se afastado de Bolsonaro nas cidades em que encontrou um caminho alternativo.

Nenhum dirigente partidário deu as caras no palanque da praia, exceto Valdemar Costa Neto. Mas Bolsonaro discursou como se a anistia estivesse no papo. "Todos os partidos estão vindo", disse ele. "Tinha um velho problema e resolvi com o Kassab. Ele está ao nosso lado com a sua bancada..." Gilberto Kassab preferiu não comentar, pois o seu PSD está longe de qualquer tipo de unanimidade.