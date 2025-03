Putin diz que os 'próximos passos' para uma trégua dependerão do avanço russo na região de Kursk

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (13) que os "próximos passos" em direção a uma trégua na Ucrânia dependerão se seu exército conseguirá expulsar completamente as forças ucranianas da região russa de Kursk.

"Dependendo do desenvolvimento da situação no terreno, concordaremos com os próximos passos para encerrar o conflito e chegar a um acordo aceitável para todos", disse Putin em uma entrevista coletiva no Kremlin.

