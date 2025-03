Com 2 de Mbappé, Real Madrid vence Villarreal (2-1) e assume liderança provisória

A entrada de Vini e o cerco dos donos da casa no ataque geraram um contra-ataque aos 69 minutos em que Valverde dominou sozinho dentro da área, mas ao dar uma assistência para o inglês Jude Bellingham, Alfonso Pedraza interceptou a bola com a mão. Porém, o árbitro não marcou pênalti por ela estar apoiada no chão.

Depois de se livrar do domínio inicial do time de Castellón, a equipe madridista melhorou o seu jogo com claras oportunidades de gol. Aos 75 minutos, Mbappé quase alcançou o hat-trick, mas o francês Willy Kambwala conseguiu bloquear o chute ao mergulhar no gramado.

Depois, Ayoze Pérez desperdiçou uma oportunidade perfeita aos 85 minutos mas mandou a bola por cima do travessão. Os locais tentaram o empate até o último momento, mas os visitantes conseguiram segurar o resultado.

- Mallorca e Celta vencem -

Mais cedo o Mallorca (7º) venceu o Espanyol (15º) por 2 a 1, em Son Moix, depois de sofrer um gol contra do centroavante kosovar Vedat Muriqi (53') e reagir com um gol do atacante japonês Takuma Asano (65') e outro do próprio Muriqi nos acréscimos (90'+7 de pênalti).

Também neste sábado, uma penalidade convertida pelo veterano lateral-esquerdo Marcos Alonso (84') deu uma importante vitória ao Celta de Vigo na visita ao último colocado Valladolid e o colocou na oitava posição.