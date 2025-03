'Cuidar do cinema é cuidar de si mesmo', diz diretor do Festival de Cannes

Não seriam os mini curtas dos Lumière os ancestrais dos vídeos curtos, os "reels", das redes sociais?

"Em termos do fascínio dessas imagens, sim", responde Thierry Frémaux.

"As pessoas ficam fascinadas com os clipes do TikTok. Queremos ver mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E é isso que os Lumière fazem também".

Com um alcance radicalmente diferente.

Com seu naturalismo e realismo, os filmes dos irmãos Lumière, de acordo com Thierry Frémaux, estabeleceram os primeiros marcos da Nova Onda do cinema francês na década de 1960.

Outro pioneiro francês da sétima arte, Georges Méliès, mestre da ilusão, teria sido o precursor do cinema hollywoodiano, em sua opinião.