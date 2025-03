EUA anunciam prazo de 72 horas para embaixador sul-africano abandonar o país

O governo dos Estados Unidos estabeleceu prazo de 72 horas para que o embaixador sul-africano em Washington, Ebrahim Rasool, deixe o país depois que, na sexta-feira, o chefe da diplomacia americana o declarou "persona non grata", informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da África do Sul.

"O Departamento de Estado o informou ontem que tinha 72 horas para sair do país", declarou Chrispin Phiri em um breve comunicado, confirmando as informações da imprensa sul-africana.

O secretário de Estado, Marco Rubio, acusou, em uma mensagem na rede social X, Rasool de ser um "político racista que odeia os Estados Unidos" e Donald Trump, em um novo ataque da administração americana contra Pretória.