Mallorca vence Espanyol de virada (2-1) e se aproxima das posições europeias

O Mallorca (7º) venceu neste sábado o Espanyol (15º) por 2 a 1, em Son Moix, pela 28ª rodada da LaLiga, depois de sofrer um gol contra do centroavante kosovar Vedat Muriqi (53') e reagir com um gol do atacante japonês Takuma Asano (65') e do próprio Muriqi nos acréscimos (90'+7 de pênalti).

Mais cedo, uma penalidade convertida pelo veterano lateral-esquerdo Marcos Alonso (84') deu uma importante vitória ao Celta de Vigo na visita ao último colocado Valladolid e o colocou na oitava posição.

Com estes triunfos, Mallorca e Celta ficam a um e dois pontos, respectivamente, do Betis (6º), equipe que fecha a zona das vagas europeias e que enfrenta no domingo o Leganés (18º).